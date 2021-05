The Kolors, esce il nuovo singolo “Cabriolet Panorama” (Di sabato 1 maggio 2021) ROMA – E’ uscito “Cabriolet Panorama” (per Island Records), il nuovo singolo dei Kolors. Il singolo electro-funk è stato scritto da Stash e Davide Petrella e prodotto da Stash e Zef ed è accompagnato da un video che riporta anche questa volta alle atmosfere degli anni ’80. Prodotto da Borotalco TV e girato utilizzando camere e ottiche dell’epoca sulla costiera amalfitana (posti frequentati da sempre da Stash) da Marc Lucas e Igor Grbesic, il video racconta della voglia di partire, di tuffarsi, di ricominciare a suonare, di incontrare il pubblico, di fare tardi insieme a loro ritrovandosi finalmente insieme. “Il pezzo nasce a fine dicembre, in una delle tante session a distanza tra me, Davide (Petrella) e Zef (che ha curato la produzione) – ha raccontato Stash – Nonostante fosse pieno ... Leggi su lopinionista (Di sabato 1 maggio 2021) ROMA – E’ uscito “” (per Island Records), ildei. Ilelectro-funk è stato scritto da Stash e Davide Petrella e prodotto da Stash e Zef ed è accompagnato da un video che riporta anche questa volta alle atmosfere degli anni ’80. Prodotto da Borotalco TV e girato utilizzando camere e ottiche dell’epoca sulla costiera amalfitana (posti frequentati da sempre da Stash) da Marc Lucas e Igor Grbesic, il video racconta della voglia di partire, di tuffarsi, di ricominciare a suonare, di incontrare il pubblico, di fare tardi insieme a loro ritrovandosi finalmente insieme. “Il pezzo nasce a fine dicembre, in una delle tante session a distanza tra me, Davide (Petrella) e Zef (che ha curato la produzione) – ha raccontato Stash – Nonostante fosse pieno ...

