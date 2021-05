Thailandia | sciopero della fame | ricoverato leader proteste

(Di sabato 1 maggio 2021) Uno dei principali attivisti thailandesi pro - democrazia, Parit "Pinguino" Chiwarak (23 anni), è statoieri sera in un ospedale di Bangkok per il peggioramento delle sue condizioni di ...

...ospedale di Bangkok per il peggioramento delle sue condizioni di salute dopo 46 giorni di... Invige la legge di lesa maestà più severa al mondo, con pene fino a 15 anni di ...Gran parte dei lavoratori birmani ha deciso di usare locome arma di pressione contro il ...inviate dalla diaspora di 4 milioni di birmani all'estero (residenti soprattutto ine ...Uno dei principali attivisti thailandesi pro-democrazia, Parit "Pinguino" Chiwarak (23 anni), è stato ricoverato ieri sera in un ospedale di Bangkok per il peggioramento delle sue condizioni di salute ...A cinque giorni dal summit dei Paesi del Sudest asiatico (Asean) che ha cercato di frenare la giunta birmana e di avviare un processo negoziale, le notizie che arrivano dal Paese, se vedono un rallent ...