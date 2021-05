Advertising

Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 6.8 davanti alla costa est del #Giappone. Epicentro nella stessa zona del sisma-tsunami che… - SkyTG24 : Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 6.8 nel nord-est - robertomaldona4 : RT @ilmessaggeroit: Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 6.8 sulla costa: è la stessa zona del disastro nucleare di Fukushima https:/… - Rik3080 : RT @Agenzia_Ansa: #Terremoto di magnitudo 6.8 davanti alla costa est del #Giappone. Epicentro nella stessa zona del sisma-tsunami che causò… - FlipRuth : RT @ilmeteoit: #TERREMOTO #GIAPPONE, #VIOLENTISSIMA scossa di #Magnitudo 6.8 a #Kinkasan. Ecco QUI i #DETTAGLI -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto magnitudo

Agenzia ANSA

Una forte scossa didi6.8 è stata registrata alle 10:27 ora locale (le 3:27 in Italia) davanti alla costa centro - orientale del Giappone, nella stessa zona del sisma di9 che nel 2011 (...Nella notte, alle ore 4.18,di2.0 a Manfredonia , in provincia di Foggia, ipocentro profondo 13 chilometri, sisma avvenuto a 33 km da Foggia, 40 km da Cerignola e 48 km da ...Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.8 è stata registrata alle 10:27 ora locale (le 3:27 in Italia) davanti alla costa centro-orientale del Giappone, nella stessa zona del sisma ...(ANSA) - ROMA, 01 MAG - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.8 è stata registrata alle 10:27 ora locale (le 3:27 in Italia) davanti alla costa centro-orientale del Giappone, nella stessa zona ...