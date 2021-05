Tennis, da Nadal a Sinner: tutti i gesti e i rituali scaramantici dei grandi tennisti (Di sabato 1 maggio 2021) Chi ama il Tennis lo sa bene, i Tennisti sono sportivi diversi dagli altri. Non solo competono da soli (tranne che nei match di doppio, ovviamente), ma parlano da soli, si arrabbiano da soli e vincono da soli. E forse per farsi compagnia, molti di loro creano piccoli riti che diventano in alcuni casi delle vere ossessioni. gesti e movimenti ripetuti di continuo, ancora e ancora, nei quali i più maligni potrebbero intravedere vaghe sfumature ossessivo-compulsive. O scaramanzie all'ennesima potenza, in altri casi. Rafa, il sistematico La lista dei gesti ripetuti dello spagnolo Nadal è lunga, lunghissima ed è aumentata nel corso della sua fantastica carriera. I più distratti non avranno notato, ad esempio, che ad ogni cambio di campo rimette in ordine le bottigliette dell’acqua, che devono essere ... Leggi su gqitalia (Di sabato 1 maggio 2021) Chi ama illo sa bene, iti sono sportivi diversi dagli altri. Non solo competono da soli (tranne che nei match di doppio, ovviamente), ma parlano da soli, si arrabbiano da soli e vincono da soli. E forse per farsi compagnia, molti di loro creano piccoli riti che diventano in alcuni casi delle vere ossessioni.e movimenti ripetuti di continuo, ancora e ancora, nei quali i più maligni potrebbero intravedere vaghe sfumature ossessivo-compulsive. O scaramanzie all'ennesima potenza, in altri casi. Rafa, il sistematico La lista deiripetuti dello spagnoloè lunga, lunghissima ed è aumentata nel corso della sua fantastica carriera. I più distratti non avranno notato, ad esempio, che ad ogni cambio di campo rimette in ordine le bottigliette dell’acqua, che devono essere ...

MercRF : RT @lorenzofares: Sorteggio italiani nel main draw del #MMOPEN ???? #Berrettini ???? (8) bye (dalla parte di Medvedev ????) 2T vs Fognini ???? o u… - masinutoscana : RT @lorenzofares: Sorteggio italiani nel main draw del #MMOPEN ???? #Berrettini ???? (8) bye (dalla parte di Medvedev ????) 2T vs Fognini ???? o u… - TennisWorldit : Troicki: 'Vi dico perché Djokovic è meno amato di Roger Federer e Rafael Nadal' - Mastersakthi002 : RT @tweetnewsit: Sorteggiato il tabellone del #Master 1000 di #Madrid: guida il tabellone Rafael Nadal. - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Osaka vs #Halep, buona la prima. #Sinner verso #Nadal, possibile derby azzurro #Masters1000Madrid -