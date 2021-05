Temptation Island | Pietro Delle Piane rompe il silenzio dopo la denuncia di Mediaset e rivela che…

(Di sabato 1 maggio 2021)il suo ultimo intervento a Live – Non è la D’Urso,ha rilasciato alcune dichiarazioni per spiegare meglio il sensosue parole. Davanti alle telecamere del programma condotto da Barbara D’Urso, l’attore aveva detto che aaveva recitato un ruolo. Questa sua affermazione aveva suscitato la reazione di alcuni personaggi noti affezionati al reality, come Filippo Bisciglia. Inoltre la Fascino stessa era intervenuta facendo sapere di averloto. A superguidatv.it,ha detto che il suo discorso è stato frainteso: Ho detto che avevo recitato un ruolo ma poi non ho avuto modo di spiegare bene cosa intendessi dire. La mia dichiarazione non era un’accusa rivolta alla trasmissione ...

Advertising

infoitcultura : Filippo Bisciglia rivela un aneddoto su una coppia di Temptation Island - infoitcultura : Temptation Island 2021, tutto pronto: svelato conduttore e location - infoitcultura : Temptation Island 2021, una coppia di vip dice “no”: fan furiosi - infoitcultura : Temptation Island 2021 pronto a ripartire: quando inizia e cosa cambia - infoitcultura : Temptation Island, Bisciglia: la gaffe con Selvaggia Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

I due, come è noto, si sono conosciuti e innamorati del dating show di Maria de Filippi e hanno messo alla prova la loro relazione aVip . Proprio nel reality dei sentimenti, tra ...Pietro Delle Piane torna a parlare dopo il caos creato con la sua dichiarazione a 'Live Non è la D'Urso' dove ha candidamente fatto sapere che durante il realitylui 'recitava un ruolo'. Pietro Delle Piane ora si giustifica e spiega: 'Sono stato frainteso'. Leggi anche > Pietro Delle Piane dopo 'Live Non è la D'Urso': 'Sono stato frainteso' ...L’inaspettato retroscena. Temptation Island Vip si farà? Leggi anche —->Temptation Island, che fine hanno fatto Valeria e Ciavy. Una coppia appena nata che per ora a dichiarato di non avere nessuna in ...PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE -> Temptation Island 2021: una dama di Uomini e Donne parteciperà? PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE -> Temptation Island 2021, sapete quali sono i criteri di selezione? Tempta ...