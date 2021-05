Tempesta d’Amore | anticipazioni 1 – 7 maggio 2021 | un misterioso fantasma si aggira al Fürstenhof

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 1 maggio 2021) Ariane confiderà a Christoph che non c’era alcun pericolo per il lussuoso hotel, tutti si rilasseranno. Ci sarà, però, un altro motivo per alimentare la tensione, a quanto sembra untenebroso si stando in ogni stanza, di chi sarà?, trame episodi dal 1 al 7: ildi Sophia Lucy racconterà a Joell che ildi una giovane ragazza che si chiama Sophia, siper le stanze dell’hotel. Un grande dolore l’ha colpita, per un amore non corrisposto. Sophia si è quindi tolto la vita. Rosalie confermerà la storia e racconterà che una persona ospitata nella suite Sissi, ha addirittura sentito piangere il. Ci sarà anche un piccolo stratagemma che ...