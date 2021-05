Taranto | anziana investita ed auto speronata | arrestato 32enne per tentato omicidio | lesioni e danneggiamento aggravato Denunciato 23enne

(Di sabato 1 maggio 2021) D seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Si sono concluse nella notte le indagini relative all’aggressione al quartiere Tramontone, diventata poi virale grazie ad un video pubblicato sul Web. Il personale della Squadra Mobile è riuscito a definire le responsabilità, arrestando un pluripregiudicato tarantino di 32 anni pere denunciando per gli stessi reati un suo amico di 23 anni, anch’egli pregiudicato che, come testimoniato dal video, aveva preso parte all’aggressione. Come accertato dagli investigatori della Squadra Mobile, ilprobabilmente sotto l’effetto di droghe e sostanze alcoliche, per vecchi dissapori personali, aveva aggredito sotto casa l’ex fidanzata e poi il suo compagno, tentando di investirlo con la sua ...

Durante la retromarcia l'aggressore aveva anche investito un'anziana in bicicletta, facendola cadere sull'asfalto, senza poi portarle soccorso. Fortunatamente la donna non ha riportato lesioni.