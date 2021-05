Tamponi falsi a 30 euro per entrare in Italia: così gli indiani ci portano il Covid (Di sabato 1 maggio 2021) Roma, 1 mag — L’idea di un mercato nero di Tamponi falsi per aggirare i controlli sanitari alle frontiere e poter così entrare nei vari Paesi era da tempo al centro del dibattito e delle preoccupazioni delle autorità pubbliche. Ma ora l’allarme sembra essersi aggravato perché ad aggirare i controlli sono cittadini provenienti dall’India, nuovo, preoccupante epicentro dell’ennesima variante del coronavirus. In Italia, il 27 aprile, il ministero della Salute con propria ordinanza ha riaggiornato la lista degli adempimenti e delle limitazioni per chi arriva dall’estero, prevedendo poi con successive ordinanze un sensibile aggravamento delle misure di divieto di accesso da India, Bangladesh e Sri Lanka. La sconcertante scoperta Nonostante le misure, però, la burocrazia sembra essere impotente. Un po’ per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 1 maggio 2021) Roma, 1 mag — L’idea di un mercato nero diper aggirare i controlli sanitari alle frontiere e poternei vari Paesi era da tempo al centro del dibattito e delle preoccupazioni delle autorità pubbliche. Ma ora l’allarme sembra essersi aggravato perché ad aggirare i controlli sono cittadini provenienti dall’India, nuovo, preoccupante epicentro dell’ennesima variante del coronavirus. In, il 27 aprile, il ministero della Salute con propria ordinanza ha riaggiornato la lista degli adempimenti e delle limitazioni per chi arriva dall’estero, prevedendo poi con successive ordinanze un sensibile aggravamento delle misure di divieto di accesso da India, Bangladesh e Sri Lanka. La sconcertante scoperta Nonostante le misure, però, la burocrazia sembra essere impotente. Un po’ per ...

MediasetTgcom24 : Emergenza India, scoppia il caso dei falsi tamponi per arrivare in Italia | 'Con 30 dollari si prende l'aereo anche… - ilriformista : 'Il tampone non l'ho fatto, ma ho pagato per farmi rilasciare un falso certificato col timbro”, spiega uno dei pass… - Carolina_LaSed : RT @francescatotolo: Ma la colpa è della movida e dei ristoratori che vogliono tenere aperto alla sera vero? - Pedro69280970 : RT @Rinaldi_euro: Emergenza India, scoppia il caso dei falsi tamponi per arrivare in Italia | 'Con 30 dollari si prende l'aereo anche se ma… - DriverMattia198 : RT @Rinaldi_euro: Emergenza India, scoppia il caso dei falsi tamponi per arrivare in Italia | 'Con 30 dollari si prende l'aereo anche se ma… -