Tabellone qualificazioni Masters 1000 Madrid 2021: presenti Musetti e altri tre italiani

Al via le qualificazioni al Masters 1000 di Madrid 2021: presenti quattro italiani, vale a dire Lorenzo Musetti, Gianluca Mager, Stefano Travaglia e Marco Cecchinato, che proveranno a farsi strada fino al main draw. Andiamo dunque a conoscere il Tabellone sempre aggiornato che promuoverà al termine degli scontri sei giocatori all'attesissimo torneo sulla terra rossa spagnola.

(1) Djere vs Londero
(WC) Zapata Miralles vs (12) Delbonis
(2) Nishioka b. Cuevas 6-4 6-4
Giron vs (11) Monteiro
(3) Thompson vs (WC) Taberner
Musetti b. (14) Albot 6-3 6-4
(4) Sandgren vs Herbert
Mager b. (9) Gerasimov 6-4 6-3
(5) Tiafoe vs Cecchinato
Carballes Baena b. (8) Ruusuvuori 6-2 6-3
(6) Korda vs (WC) Cazaux
Coria vs (10) Popyrin

