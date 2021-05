Tabacci contro Giorgetti. Ecco le guerre spaziali nel governo

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 1 maggio 2021) I suoi detrattori ci vedranno pure in questo un indizio di quel che più gli rimproverano: la mania di protagonismo, la vanità del vecchio democristiano che ancora una volta i neofiti della politica se li è messi nel sacco. Ma per Bruno, è questione di dedizione. È quella, infatti, che lo ha spinto ieri fin dentro gli studi di Cinecittà, per partecipare a un documentario che dall’ottobre prossimo verrà trasmesso a Dubai, nel padiglione italiano dell’Expo. Giancarlo, che invece bada al sodo, la questione prova a risolverla in modo assai più spicciolo: “Dovrà comunque passare da noi, per la cassa”. Di mezzo, tra due lombardi di lunga esperienza parlamentare, c’è lo Spazio. E non quello fisico che separa Largo Chigi da Via Veneto. Ma lo Spazio inteso proprio come delega governativa: un comparto che coinvolge alcuni campioni nazionali, ...