"Superati i 20 milioni". Bollettino del primo maggio, primi effetti del vaccino? Ecco gli ultimi dati (Di sabato 1 maggio 2021) Continua a migliorare lentamente ma costantemente la situazione epidemiologica dell'Italia. Il vero banco di prova sarà tra una decina di giorni, quando si inizieranno a vedere gli effetti reali delle prime riaperture effettuate lo scorso 26 aprile, ma intanto i miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti, anche perché intanto la campagna di vaccinazione ha iniziato finalmente a viaggiare sui ritmi stabiliti nel piano messo a punto dal generale Figliuolo. Oggi, sabato primo maggio, il Bollettino rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 12.965 contagiati, 18.466 guariti e 226 morti su 378.202 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è sceso al 3,4 per cento (-0,5 rispetto a ieri). Per quanto concerne la situazione del sistema sanitario nazionale, la pressione continua a scendere, anche se è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Continua a migliorare lentamente ma costantemente la situazione epidemiologica dell'Italia. Il vero banco di prova sarà tra una decina di giorni, quando si inizieranno a vedere glireali delle prime riaperture effettuate lo scorso 26 aprile, ma intanto i miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti, anche perché intanto la campagna di vaccinazione ha iniziato finalmente a viaggiare sui ritmi stabiliti nel piano messo a punto dal generale Figliuolo. Oggi, sabato, ilrilasciato dal ministero della Salute dà conto di 12.965 contagiati, 18.466 guariti e 226 morti su 378.202 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è sceso al 3,4 per cento (-0,5 rispetto a ieri). Per quanto concerne la situazione del sistema sanitario nazionale, la pressione continua a scendere, anche se è ...

Lasiciliaweb : Superati in Italia i 20 milioni di vaccini Sei milioni di persone hanno fatto il richiamo. E per il secondo giorno… - _kika_3 : RT @sophia23s1: Superati i 15 milioni ?? l’inno vola #Amici20 #teamaka - ilovetanc7even : RT @sophia23s1: Superati i 15 milioni ?? l’inno vola #Amici20 #teamaka - Giosca3Giovanna : RT @AgidGov: #SPID: superati i 20 milioni di identità ? Sicura, veloce, europea, nei primi tre mesi dell’anno l'identità digitale è stata… - HDblog : RT @HDblog: SPID, attivazioni triplicate in un anno: superati i 20 milioni di utenti -