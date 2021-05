Sul Recovery plan e i fondi al Sud facciamo un ‘trade off’ Così rispondiamo ai lamentosi cronici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 maggio 2021) In Italia la mattina ti svegli e incontri uno che si lamenta. Sempre. Stiamo parlando ovviamente del lamentoso cronico, da distinguere dalla persona che semplicemente condivide una preoccupazione, un malessere o una situazione difficile. Se un provvedimento di un governo di destra accontenta anche uno di sinistra, ci sarà sicuramente qualcuno a sinistra che dice che si sarebbe potuto fare di più. Se sei soddisfatto perché la tua squadra del cuore vince, ci sarà chi, anche lui tifoso, dice che avrebbe dovuto fare più gol. Un lamento continuo che nasce dal fatto che nel nostro paese storicamente non siamo abituati a fare un trade off che, letteralmente, è uno scambio di qualcosa in contropartita di qualcos’altro; in particolare rinuncia a una cosa o situazione desiderabile che rappresenta un beneficio o un vantaggio, in cambio di un’altra cosa considerata più desiderabile. I trade off ...