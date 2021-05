“Suarez non sapeva scrivere nemmeno il nome del bambino cui dedicare l’autografo” (Di sabato 1 maggio 2021) Il Corriere dell’Umbria sottolinea altri dettagli dell’esame di Suarez per avere la certificazione di lingua italiana necessaria a trasferirsi alla Juventus. Ad un certo punto, l’esaminatore dell’uruguaiano, Lorenza Rocca, gli chiede un autografo per due ragazzini. “Suarez – che ha appena superato la prova di conoscenza dell’italiano a livello B1 – gli porge la penna e gli chiede di scrivere il nome del bambino al posto suo. Il bomber non sa scrivere nemmeno “Giacomo”. Poco prima l’altro esaminatore (non indagato, ndr) gli aveva detto “è stato fortunato, che l’esame è solo orale””. Per gli inquirenti è chiaro che non si è trattato solo di fortuna, ma che la decisione di far svolgere al calciatore solo la prova orale era stata presa a monte, concordata, come le immagini ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 maggio 2021) Il Corriere dell’Umbria sottolinea altri dettagli dell’esame diper avere la certificazione di lingua italiana necessaria a trasferirsi alla Juventus. Ad un certo punto, l’esaminatore dell’uruguaiano, Lorenza Rocca, gli chiede un autografo per due ragazzini. “– che ha appena superato la prova di conoscenza dell’italiano a livello B1 – gli porge la penna e gli chiede diildelal posto suo. Il bomber non sa“Giacomo”. Poco prima l’altro esaminatore (non indagato, ndr) gli aveva detto “è stato fortunato, che l’esame è solo orale””. Per gli inquirenti è chiaro che non si è trattato solo di fortuna, ma che la decisione di far svolgere al calciatore solo la prova orale era stata presa a monte, concordata, come le immagini ...

Advertising

ZZiliani : Ora i servi della Real Casa e i pompieri in servizio permanente effettivo dicono che il video dell'esame dimostra c… - ZZiliani : QUINDI: L'AVV. #TURCO RITENUTA 'LEGALE INCARICATA E ISTIGATRICE DELLA TRUFFA'; #PARATICI MENTE E AGNELLI LO INGUAIA… - Eurosport_IT : Aveva commentato il tentativo “lampo” di dare la cittadinanza a #Suarez. Lei che, in Italia da 16 anni, ancora non… - Roskarm1 : RT @marcokaf: Lotito squalificato 12 mesi. Con 2 medici della Lazio. Ma nessuna penalizzazione per la squadra, nessuna sconfitta a tavolino… - enzoippolito1 : RT @ZZiliani: “Non parlava una parola d’italiano”. “Per passare il B1 ci vogliono oltre 2 anni di studio”. “Esame superato? O è una cazzata… -