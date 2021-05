Su Telegram e Facebook suona l'adunata: i 'no orario' si danno appuntamento alla Palla per sfidare il coprifuoco (Di sabato 1 maggio 2021) PESARO - Se fossimo in ambito cinematografico si potrebbe parlare di sequel o di spin - off: il vento della protesta, iniziato lo scorso ottobre con il movimento #ioapro continua a soffiare attraverso ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 1 maggio 2021) PESARO - Se fossimo in ambito cinematografico si potrebbe parlare di sequel o di spin - off: il vento della protesta, iniziato lo scorso ottobre con il movimento #ioapro continua a soffiare attraverso ...

Advertising

BlogIdea21 : Ti piace #myBlogIdea21? Fai una donazione per sostenere il #blog!???? - coder_487 : RT @BlogIdea21: Segui #myBlogIdea21 #Informazioni #curiosità e #guide di #Tecnologia su #Facebook #Messenger #Instagram #WhatsApp #Telegram… - BlogIdea21 : Segui #myBlogIdea21 #Informazioni #curiosità e #guide di #Tecnologia su #Facebook #Messenger #Instagram #WhatsApp… - hoodsvojce : io vorrei capire ogni tanto che cazzo capita al mio facebook. passano mesi in cui non ricevo manco una notifica e g… - donalduck70 : @SpudFNVPN Gruppo privato su Telegram o Facebook..... oppure un blog tutto tuo sul web calma con un poadcast associ… -