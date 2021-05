Su Instagram esplode il fenomeno delle “Porn Live” | e il social sta a guardare…

Leggi su computermagazine

(Di sabato 1 maggio 2021) Spopolano lesu. Negli ultimi mesi ilsi sta diffondendo sempre più su uno deinetwork più utilizzati al mondo, e vede alcune splendide influencer mostrarsi appunto in diretta video in pose decisamente sexy e succinte, a volte anche con la presenza di un partner per simulare un rapporto.su: il(Foto Wired)Sia chiaro, non si vede nulla di esplicito, ma i riferimenti sono palesi e quanto mostrato è fin troppo chiaro e fa sorgere il dubbio lecito: come mai, di proprietà di Mark Zuckerberg, permette le “”? Giovani influencer e mostanno utilizzando di preciso la nuova funzione ...