Stefano Fresi: come ha iniziato a fare musica? | Il racconto (Di sabato 1 maggio 2021) Il musicista Stefano Fresi sarà sul palco del concertone del 1° maggio a Roma: in un’intervista ha raccontato qual è stato il suo approccio alla musica. Stefano Fresi (Getty Images)Stefano Fresi è sicuramente un artista poliedrico, capace di esprimere il proprio talento in molti modi diversi. Fresi, infatti, è un attore, musicista e anche compositore. Stefano, negli anni, ha partecipato a tantissimi film e fiction di successo, che gli hanno regalato una grande notorietà. Da qualche tempo si è lanciato nell’avventura della conduzione. Questa sera, in occasione della Festa dei Lavoratori, ci sarà il classico concertone del 1° maggio a Roma. A condurre l’evento ci sarà proprio Stefano ... Leggi su altranotizia (Di sabato 1 maggio 2021) Il musicistasarà sul palco del concertone del 1° maggio a Roma: in un’intervista ha raccontato qual è stato il suo approccio alla(Getty Images)è sicuramente un artista poliedrico, capace di esprimere il proprio talento in molti modi diversi., infatti, è un attore, musicista e anche compositore., negli anni, ha partecipato a tantissimi film e fiction di successo, che gli hanno regalato una grande notorietà. Da qualche tempo si è lanciato nell’avventura della conduzione. Questa sera, in occasione della Festa dei Lavoratori, ci sarà il classico concertone del 1° maggio a Roma. A condurre l’evento ci sarà proprio...

Advertising

Veronicayesss : RT @primomaggioroma: «Sono fiero di presentare questo evento così importante in questo momento storico caotico e grigio. La musica celebrer… - infoitcultura : Concerto Primo Maggio 2021: presentano Ambra Angiolini e Stefano Fresi. C'è anche Lillo - UnDueTreBlog : #1M2021 - Concerto del Primo Maggio 2021 – Con Stefano Fresi, Ambra Angiolini e Lillo in diretta su Rai 3. - patrizia62roma : RT @primomaggioroma: «Sono fiero di presentare questo evento così importante in questo momento storico caotico e grigio. La musica celebrer… - dariosci1 : RT @primomaggioroma: «Sono fiero di presentare questo evento così importante in questo momento storico caotico e grigio. La musica celebrer… -