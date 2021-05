Stefania Orlando “punge” Pio e Amedeo dopo il monologo: “Ma che ne sanno gli uomini bianchi ed etero?” (Di sabato 1 maggio 2021) Stefania Orlando “punge” Pio e Amedeo su Twitter. Ieri sera il duo comico, nel corso della puntata finale di Felicissima sera, si è reso protagonista del monologo dal titolo “L’ironia salverà il mondo”. Stefania Orlando “punge” Pio e Amedeo Durante la loro esibizione Pio e Amedeo hanno cercato di sdoganare, a loro modo, tutto ciò... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 1 maggio 2021)” Pio esu Twitter. Ieri sera il duo comico, nel corso della puntata finale di Felicissima sera, si è reso protagonista deldal titolo “L’ironia salverà il mondo”.” Pio eDurante la loro esibizione Pio ehanno cercato di sdoganare, a loro modo, tutto ciò... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Kween_of_Saigon : RT @friccicarello_: più Stefania Orlando in TV, e meno Pio e Amedeo. - HinataHyuga_IT : Buongiorno solo a Stefania Orlando Queen di #Babilonia ???? - MTR29971489 : @MasterAb88 M. Teresa Ruta dovrebbe entrare nel palinsesto. Idem vale per stefania orlando. Purtroppo la buona tv ormai non ha piu posto. - SilviaSese1990 : Stefania Orlando - Babilonia (Official video) ?? - blogtivvu : Stefania Orlando “punge” Pio e Amedeo dopo il monologo: “Ma che ne sanno gli uomini bianchi ed etero?”… -