Stefani annuncia | “Nel PNRR legge quadro sulla disabilità Attuare rivoluzione culturale che incentivi l’inclusione e l’accessibilità”

(Di sabato 1 maggio 2021) "Riconoscere la priorità vaccinale per le persone conai sensi dell'articolo 3, comma 3, della104 e ai loro familiari e caregiver è stata la prima azione del mio mandato e il primo risultato concreto del governo Draghi”, dichiara in un’intervista a La Stampa Erika, ministra per lae senatrice della Lega. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Stefani annuncia: “Nel PNRR legge quadro sulla disabilità. Attuare rivoluzione culturale che incentivi l’inclusione… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefani annuncia

Orizzonte Scuola

Loin una nota il ministro per le disabilità Erika. "Grazie al commissario Figliuolo per aver ascoltato, fin da subito, le nostra istanze e per aver realizzato le condizioni che ...La cilindrata, comela denominazione del mezzo, è prossima ai 3 litri. Nella lettera B c'è ... condotta da Clemente Biondetti e Aldo. I due coprirono i 1600 chilometri di percorso da ...L'annuncio delle Teste Quadre alla vigilia del match con il Pordenone dell'ex granata Mirko Stefani. La partita sarà arbitrata dal fischietto di serie A Fabio Maresca di Napoli ...L'appuntamento è per mercoledì 28 aprile nell'aula di Palazzo Madama. A metà settimana il Senato voterà infatti la mozione di sfiducia di annunciata da Giorgia Meloni nei confronti di Roberto Speranza ...