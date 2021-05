Stash, perchè la band si chiama The Kolors? | Il retroscena (Di sabato 1 maggio 2021) Stash è uno dei membri della giuria dell’ultima edizione del talent di Maria De Filippi: il cantante ha rivelato perchè la sua band si chiama The Kolors, scopriamo il motivo. The Kolors (Instagram)Stash è il frontman della nota band The Kolors, vincitrice dell’edizione 2015 del talent show di Maria De Filippi, Amici. Questa sera, sabato 1 maggio, Stash sarà in onda su Canale 5 nei panni di giudice proprio del talent che lo ha lanciato nell’olimpo della musica italiana. La band, infatti, era attiva già da 5 anni, ma ha raggiunto il successo solo dopo la partecipazione al programma della De Filippi. I loro primi pezzi, pubblicati subito dopo la vittoria di Amici, furono dei veri e ... Leggi su altranotizia (Di sabato 1 maggio 2021)è uno dei membri della giuria dell’ultima edizione del talent di Maria De Filippi: il cantante ha rivelatola suasiThe, scopriamo il motivo. The(Instagram)è il frontman della notaThe, vincitrice dell’edizione 2015 del talent show di Maria De Filippi, Amici. Questa sera, sabato 1 maggio,sarà in onda su Canale 5 nei panni di giudice proprio del talent che lo ha lanciato nell’olimpo della musica italiana. La, infatti, era attiva già da 5 anni, ma ha raggiunto il successo solo dopo la partecipazione al programma della De Filippi. I loro primi pezzi, pubblicati subito dopo la vittoria di Amici, furono dei veri e ...

Advertising

natashaxfera : E anche Stash in lacrime per Aka, ma mai quanto lo sarebbe per la morte di Sangio perché dai, ha 18 anni #Amici20 - dreaisgolden : ?? al funerale di aka sangio canta una canzone con barre inedite e Stash gli da punto perché ha 18 anni e a differe… - barcachevola : Pensando intensamente che ho bisogno di sentire gli assoli di stash dal vivo perché?????????? - Ambraa05_ : RT @eugenjafvx1: ALLERTA SPOILER AKA VS TANCREDI VINCE SANGIOVANNI STASH GLI DÀ LA SUA EREDITÀ SUA MOGLIE LA SUA CASA E LA SUA MACCHINA PER… - Onefire95582124 : @Lauradefin1 Ma a questo punto, se si va per preferenze e non per talento, avrebbero potuto farlo in diretta senza… -