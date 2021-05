(Di sabato 1 maggio 2021) ROMA – In occasione della Giornata Mondiale della Donna,ha lanciato, la nuova campagna globale dedicata a promuovere la parità di genere e a celebrare il contributonel mondo dell’audio, sostenendo artiste e creator. Solo 1 artista su 5 nelle classifiche è donna, un dato in netto contrasto con il ruolo chiave e la grande influenzasia nel successo diche dell’industria musicale in generale. Il programma completo includelocali(che rifletteranno la cultura dei 35 mercati che coprono oltre 50 Paesi, inclusa l’Italia) eglobale(con una selezione di artisteprovenienti da tutto il mondo, rinnovandosi su ...

Advertising

Lopinionista : Spotify, arrivano le playlist Equal a supporto delle donne - themusicway_mag : Spotify: arrivano le playlist EQUAL, a supporto delle donne. Madame è l’artista EQUAL del mese - Brunofolli : Quindi, fatemi capire bene. Spotify denuncia Apple per pratiche anticoncorrenziali perché fa pagare le commissioni…… - yourblueyestell : Namjoon gioca con le parole con una semplicità e una delicatezza uniche, i suoi versi si distinguono sempre ed arri… - walden_pierre : Sta roba Equal sta scappando vagamente di mano... “Arrivano le playlist EQUAL, il programma di Spotify” -

Ultime Notizie dalla rete : Spotify arrivano

Agenzia ANSA

... che ha diffuso l'informazione in anteprima, Apple dovrà affrontare le accuse formali dell'antitrust europea, chein seguito alle indagini condotte dopo che la nota compagnia svedese...Solo 1 artista su 5 nelle classifiche è donna, un dato in netto contrasto con il ruolo chiave e la grande influenza delle donne sia nel successo diche dell'industria musicale in generale.. ...ROMA - In occasione della Giornata Mondiale della Donna, Spotify ha lanciato Equal, la nuova campagna globale dedicata a promuovere la parità di genere e ...La Commissione Europea ha finalmente messo un punto a un'indagine avviata nel 2019 nei confronti di Apple, che ora si trova in guai seri.