Spiagge libere, la giunta comunale ha approvato il bando per la concessione (Di sabato 1 maggio 2021) La giunta comunale di Salerno ha approvato il bando per la concessione dei servizi balneari sulle Spiagge pubbliche del capoluogo. La fruizione degli arenili pubblici cittadini, ivi comprese le Spiagge Nuove del ripascimento, sarà libera e gratuita per i concittadini ed i visitatori. Sarà dunque possibile passeggiare, installare il proprio ombrellone, prendere il sole sulla propria sdraio, fare il bagno senza alcun tipo di pagamento e/o limitazione godendosi così ore di relax all’aria aperta. Il bando del Comune di Salerno prevede la concessione a soggetti privati di servizi balneari aggiuntivi come ombrelloni e sdraio, bar e piccola ristorazione. I bagnanti interessati che lo desiderano potranno, liberamente e comodamente, usufruirne ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 1 maggio 2021) Ladi Salerno hailper ladei servizi balneari sullepubbliche del capoluogo. La fruizione degli arenili pubblici cittadini, ivi comprese leNuove del ripascimento, sarà libera e gratuita per i concittadini ed i visitatori. Sarà dunque possibile passeggiare, installare il proprio ombrellone, prendere il sole sulla propria sdraio, fare il bagno senza alcun tipo di pagamento e/o limitazione godendosi così ore di relax all’aria aperta. Ildel Comune di Salerno prevede laa soggetti privati di servizi balneari aggiuntivi come ombrelloni e sdraio, bar e piccola ristorazione. I bagnanti interessati che lo desiderano potranno, liberamente e comodamente, usufruirne ...

