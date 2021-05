Spezia, Italiano: 'Salvezza? Dobbiamo spingere forte' (Di sabato 1 maggio 2021) VERONA - Il tecnico dello Spezia , Vincenzo Italiano , ha parlato a Sky Sport in seguito all'1 - 1 ottenuto dai suoi sul campo del Verona : "Ci sono state partite in cui abbiamo perso punti ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 1 maggio 2021) VERONA - Il tecnico dello, Vincenzo, ha parlato a Sky Sport in seguito all'1 - 1 ottenuto dai suoi sul campo del Verona : "Ci sono state partite in cui abbiamo perso punti ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: SPEZIA - Italiano: 'Questo punto contro il Verona per noi è troppo importante' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Italiano: 'Questo punto contro il Verona per noi è troppo importante' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Italiano: 'Questo punto contro il Verona per noi è troppo importante' - apetrazzuolo : SPEZIA - Italiano: 'Questo punto contro il Verona per noi è troppo importante' - napolimagazine : SPEZIA - Italiano: 'Questo punto contro il Verona per noi è troppo importante' -