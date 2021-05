Spezia | Italiano | «Desideriamo la salvezza Gol? Tante cose in testa»

(Di sabato 1 maggio 2021) Vincenzo, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Verona Vincenzo, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Verona. Le sue dichiarazioni. PAREGGIO NEL FINALE – «Nella miasono passatepartite in cui negli ultimi minuti abbiamo perso punti importanti come con la Lazio. A volte non riusciamo a ragionare e il timore c’è sempre. Siamo stati bravi a pareggiare e a far segnare Saponara con l’assist dell’altro entrato Agudelo. Questo serve a noi, chi gioca, chi entra, chi va in tribuna».– «Latanto. Abbiamo fatto degli sforzi enormi, sapete come siamo partiti e che squadra siamo, dobbiamo ...

Serie A, trentaquattresima giornata. Punto fondamentale in casa del Verona (reduce da quattro ko di fila) per il pericolante, che riemerge nel finale al 'Bentegodi' (1 - 1). Provedel vola dopo soli 18 secondi sul sinistro incrociato di Lasagna (che segnerà due volte, ma partendo sempre in posizione irregolare) e al ...Commenta per primo Al termine del pari di Verona, il tecnico dello, Vincenzo, ha parlato a Sky Sport : 'Ci sono state partite in cui abbiamo perso punti importanti negli ultimi minuti. Siccome a volte non riusciamo a ragionare, il timore c'è sempre. ...Un punto fondamentale in ottica salvezza quello conquistato dallo Spezia al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Italiano ha commentato il match: ...Finisce 1-1 la partita Hellas Verona - Spezia del 1° maggio 2021: partita con poche emozioni nel corso del primo tempo. Sblocca al 1' minuto della ripresa Salcedo, e gli risponde Saponara a 4' dallo s ...