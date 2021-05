“Sound of Metal”: dramma musicale da doppio Oscar (Di sabato 1 maggio 2021) Titolo: Sound of Metal Regia: Darius Marder Genere: drammatico Durata: 120’ Interpreti: Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci, Lauren Ridloff, Mathieu Amalric Programmazione: Amazon Prime Video Valutazione IMDB: 7.8/10 Ruben Stone (Riz Ahmed) è un batterista, facente parte del duo Metal “Blackgammon”, insieme alla cantante e sua fidanzata Lou (Olivia Cooke). I due vivono in un camper e conducono una vita composta di continui viaggi attraverso l’America per esibirsi in concerti pazzeschi. Un giorno il ragazzo, a poco dall’inizio di una loro esibizione, inizia a perdere improvvisamente l’udito e, dopo essersi recato in una farmacia in cerca di una diagnosi, va da un medico specializzato. Dopo vari test l’esito è devastante: la malattia è degenerativa e Ruben dovrà smettere di esibirsi per preservare quel poco udito che gli ... Leggi su bergamonews (Di sabato 1 maggio 2021) Titolo:ofRegia: Darius Marder Genere:tico Durata: 120’ Interpreti: Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci, Lauren Ridloff, Mathieu Amalric Programmazione: Amazon Prime Video Valutazione IMDB: 7.8/10 Ruben Stone (Riz Ahmed) è un batterista, facente parte del duo“Blackgammon”, insieme alla cantante e sua fidanzata Lou (Olivia Cooke). I due vivono in un camper e conducono una vita composta di continui viaggi attraverso l’America per esibirsi in concerti pazzeschi. Un giorno il ragazzo, a poco dall’inizio di una loro esibizione, inizia a perdere improvvisamente l’udito e, dopo essersi recato in una farmacia in cerca di una diagnosi, va da un medico specializzato. Dopo vari test l’esito è devastante: la malattia è degenerativa e Ruben dovrà smettere di esibirsi per preservare quel poco udito che gli ...

