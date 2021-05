Sotto Copertura 2 La cattura di Zagaria | trama episodi 1 maggio 2021

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 1 maggio 2021) La serie tv2 Laditorna su Rai 1 sabato 1con glidella seconda stagione. Protagonisti della fiction sono Claudio Gioè, Antonio Folletto e Alessandro Preziosi per la regia di Giulio Manfredonia. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA2 Ladio 7. Romano viene trasferito a Roma, mentre la squadra passa in mano a Visentin. Ma Francesco, che ha imparato a conoscere i metodi di indagine di Romano e a fidarsi di lui, rompe la collaborazione con la De Simone e si schiera con la sua squadra, per ...