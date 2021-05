Sono state arrestate due persone accusate dell’attacco incendiario dello scorso 3 aprile in un centro vaccinale a Brescia (Di sabato 1 maggio 2021) Nella notte tra venerdì e sabato Sono state arrestate due persone accusate di avere lanciato lo scorso 3 aprile due bombe incendiarie contro una struttura del centro vaccinale di via Morelli a Brescia. Secondo l’ANSA, le due persone coinvolte hanno Leggi su ilpost (Di sabato 1 maggio 2021) Nella notte tra venerdì e sabatoarreduedi avere lanciato lodue bombe incendiarie contro una struttura deldi via Morelli a. Secondo l’ANSA, le duecoinvolte hanno

Advertising

borghi_claudio : Le scuole sono state riaperte da un mese. Sicuramente sarà andato tutto peggio da quel giorno. Ah no? Quindi abbiam… - FerdiGiugliano : In Italia, nella giornata di ieri sono state somministrate 497.993 dosi di vaccino (dati provvisori) - robersperanza : Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Serviz… - InterPiatto : RT @NotizieFrance: “Francesco, a San Giorgio a Cremano sono state ridipinte delle panchine pubbliche per ricordare lo storico trio de “La S… - tittavadala : RT @SeaWatchItaly: Altre 93 persone, fra cui 13 donne e 5 bambini, sono state soccorse da #SeaWatch4 questo pomeriggio. 214 persone sono o… -