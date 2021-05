Sondaggi politici elettorali oggi 1 maggio 2021: Pd vicinissimo alla Lega, che cala ancora nei consensi. Bene anche Fdi e M5S, sprofonda Italia Viva (Di sabato 1 maggio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 1 maggio 2021 Sondaggi politici elettorali – Il Pd è ormai a poco più di un punto dalla Lega, che cala ancora nei consensi: è quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Index Research per il programma Piazzapulita. Secondo le rilevazioni dell’istituto diretto da Alessandra Ghisleri, infatti, il partito guidato da Matteo Salvini cala di un ulteriore 0,4 per cento, scendendo al 21,2%. Il Partito Democratico, invece, è stabile al 20 per cento, ma ora può puntare al sorpasso sul Carroccio, mai così vicino negli ultimi ... Leggi su tpi (Di sabato 1 maggio 2021)– Il Pd è ormai a poco più di un punto d, chenei: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Index Research per il programma Piazzapulita. Secondo le rilevazioni dell’istituto diretto da Alessandra Ghisleri, infatti, il partito guidato da Matteo Salvinidi un ulteriore 0,4 per cento, scendendo al 21,2%. Il Partito Democratico, invece, è stabile al 20 per cento, ma ora può puntare al sorpasso sul Carroccio, mai così vicino negli ultimi ...

