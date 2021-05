Simy si racconta | «Ho cominciato per strada e facevo danni Ora lotto per ciò che merito»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 1 maggio 2021) Nwankwosi èto in una lunga intervista a SportWeek Una delle grandi sorprese di questo campionato è certamente Nwankwo, attaccante del Crotone che fino a questo momento ha messo a segno 19 gol in campionato. Il nigeriano si èto in una lunga intervista a SportWeek. OFFESE E RAZZISMO – «Mi metto a ridere. Davanti a cose di questo tipo, senza senso, io rido. Mia moglie sente, si avvicina, legge. Si preoccupa. Le dico: stai tranquilla, sai quanto ci vuole bene la gente di Crotone. Ho scoperto poi che l’autore del messaggio non è un tifoso della mia squadra, e neanche un calabrese. Dopo però ho pensato che gli insulti ci stanno, noi calciatori siamo abituati a riceverli quando i risultati non arrivano, ma questa persona aveva passato il limite. Aveva toccato la mia famiglia. Allora ho deciso di ...