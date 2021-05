Silvio Berlusconi lascia l'ospedale San Raffaele dopo 24 giorni di ricovero. Ecco come sta (Di sabato 1 maggio 2021) Berlusconi si trova ora nella villa di Arcore dove - secondo quanto riferisce il Corriere.it - è stata allestita una camera con tutte le strumentazioni utili alle cure. L'ex premier, 84 anni, era ... Leggi su leggo (Di sabato 1 maggio 2021)si trova ora nella villa di Arcore dove - secondo quanto riferisce il Corriere.it - è stata allestita una camera con tutte le strumentazioni utili alle cure. L'ex premier, 84 anni, era ...

fattoquotidiano : Fonti interne al suo ambiente fanno capire che Berlusconi non sta poi così male. Anzi, starebbe piuttosto bene [di… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Solo cinque giorni dopo la sentenza che nel 2013 condannò Silvio Berlusconi per evasio… - fattoquotidiano : Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele di Milano: era ricoverato dal 6 aprile per “strascichi del Covid” - Italia_Notizie : Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele di Milano: era ricoverato dal 6 aprile per “strascichi del Covid” - elenoirebartoli : RT @fattoquotidiano: Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele di Milano: era ricoverato dal 6 aprile per “strascichi del Covid” https://t… -