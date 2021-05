Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele di Milano: era ricoverato dal 6 aprile per “strascichi del Covid” (Di sabato 1 maggio 2021) Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dopo 24 giorni di degenza. Il leader di Forza Italia era stato ricoverato il 6 aprile per una serie di controlli, dovuti, come ha dichiarato il suo legale “a strascichi post Covid”. Berlusconi, 84 anni, si trova ora nella sua villa di Arcore, come si apprende da fonti del partito. Il lungo ricovero ha causato numerosi rinvii dei processi a carico dell’ex premier per il Ruby Ter. Non ultimo quello del 28 aprile scorso, a Milano, che vede al centro le accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza e che vede altre 28 persone imputate. In questo caso i giudici hanno stabilito la sospensione del processo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021)è statodall’ospedale Sandidopo 24 giorni di degenza. Il leader di Forza Italia era statoil 6per una serie di controlli, dovuti, come ha dichiarato il suo legale “apost”., 84 anni, si trova ora nella sua villa di Arcore, come si apprende da fonti del partito. Il lungo ricovero ha causato numerosi rinvii dei processi a carico dell’ex premier per il Ruby Ter. Non ultimo quello del 28scorso, a, che vede al centro le accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza e che vede altre 28 persone imputate. In questo caso i giudici hanno stabilito la sospensione del processo ...

