Serie e film: cosa vedere questo weekend in tv. I consigli del regista Matteo Vicino su TPI

cosa vedere questo weekend in tv: la rubrica di TPI Con il ritorno al cinema il mio consiglio in sala va certamente al film "EST" con Lodo Guenzi, diretto dal bravo Antonio Pisu e prodotto in maniera indipendente da Paolo Rossi. Un film che ha avuto il plauso anche di Oliver Stone. È la storia di quattro ragazzi di Cesena in viaggio verso Budapest, a cavallo della caduta del Muro di Berlino. La consegna di una valigia in Romania e l'incontro con tante diverse emozioni. Da vedere, anche per sostenere il nostro cinema che non necessariamente passa da Roma. Passiamo ora a una delle più brutte cerimonie dell'Oscar viste nella storia del cinema. Non c'è fine alla voglia di Hollywood di rendere omaggio al politicamente corretto e alla Cancel Culture, ...

