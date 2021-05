Serie B, Virtus Entella-Vicenza: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 1 maggio 2021) Situazione disperata per i padroni di casa che attendono, come una sentenza già scritta ma sospesa, l’ufficializzazione della retrocessione. Gli ospiti di giornata, invece, sono vivissimi e lottano con le rivali per evitare di essere risucchiati nella zona playout. Ecco le ultime da Virtus Entella-Vicenza con le probabili formazioni e la diretta tv del match. Speranze di permanenza in Serie B praticamente evaporate per una Virtus Entella che, mestamente, attende soltanto l’ufficializzazione della retrocessione in questa stagione fortemente negativa. I padroni di casa odierni, nelle ultime cinque partite, sono riusciti a raccogliere la miseria di un punto frutto di un pareggio e quattro cocenti sconfitte. Un trend orribile che ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 maggio 2021) Situazione disperata per i padroni di casa che attendono, come una sentenza già scritta ma sospesa, l’ufficializzazione della retrocessione. Gli ospiti di giornata, invece, sono vivissimi e lottano con le rivali per evitare di essere risucchiati nella zona playout. Ecco le ultime dacon lee latv del match. Speranze di permanenza inB praticamente evaporate per unache, mestamente, attende soltanto l’ufficializzazione della retrocessione in questa stagione fortemente negativa. I padroni di casa odierni, nelle ultime cinque partite, sono riusciti a raccogliere la miseria di un punto frutto di un pareggio e quattro cocenti sconfitte. Un trend orribile che ha ...

Advertising

cramarche : Debutto in Serie D per Alice Gagliardi, #arbitro CAI @OfficialAiaSbt, designata nella gara Virtus Ciserano - Ponte… - Winflix1 : Pronostic Cittadella - Virtus Entella | 04/05/2021 Serie B - Winflix1 : Pronostic Vicenza Virtus - Brescia | 04/05/2021 Serie B - PEFIORENTINA : Serie B (cont) Virtus Entella 20th v Vicenza 14th Stadio Comunale Chiavari Cosenza 17th v Pescara 19th Stadi… - VolleyCermenate : ?? Serie C Femminile ???? GSO Villa Cortese - Virtus Cermenate ?? Sabato 1 maggio 2021 - ? ore 20.30 #ForzaVirtus ????????… -