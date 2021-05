Serie B, Venezia-Chievo Verona: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 1 maggio 2021) La vittoria come unica possibilità di difesa delle rispettive posizioni che, a fine campionato, qualificherebbero entrambe le società venete ai playoff. In uno dei tanti derby veneti di questo campionato di Serie B, gialloblù e arancioneroverdi sono chiamati ad incamerare punti preziosissimi dopo le cocenti sconfitte patite nell’ultimo turno di questo torneo cadetto. Ecco le ultime da Venezia-Chievo Verona con le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv del match. In un Penzo immerso nella laguna si affrontano la quinta e l’ottava di questo campionato cadetto. Un incontro fondamentale per entrambi gli allenatori che tentano di coltivare speranze di qualificazione ai playoff di fine regular season che metteranno in palio l’ultimo slot ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 maggio 2021) La vittoria come unica possibilità di difesa delle rispettive posizioni che, a fine campionato, qualificherebbero entrambe le società venete ai playoff. In uno dei tanti derby veneti di questo campionato diB, gialloblù e arancioneroverdi sono chiamati ad incamerare punti preziosissimi dopo le cocenti sconfitte patite nell’ultimo turno di questo torneo cadetto. Ecco le ultime dacon le, ile latv del match. In un Penzo immerso nella laguna si affrontano la quinta e l’ottava di questo campionato cadetto. Un incontro fondamentale per entrambi gli allenatori che tentano di coltivare speranze di qualificazione ai playoff di fine regular season che metteranno in palio l’ultimo slot ...

