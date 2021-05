Serie B | Salernitana-Monza | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di sabato 1 maggio 2021) Big-match in questa 35a giornata diB tra due compagini che vogliono tre punti d’oro per rafforzare sensibilmente la posizione playoff. Campani e lombardi, in questa gara, cercano anche un’affermazione capace di dare continuità ai risultati utili consecutivi in questo campionato cadetto. Chi vincerà? Ecco le ultime dacon le, ile latv. Chi si ferma è perduto. Lo sanno benissimo Fabrizio Castori e Cristian Brocchi, rispettivamente terza e quarta forza del torno diB. I padroni di casa dellaarrivano a questo importante appuntamento sulle ali dell’entusiasmo: sono 12 i punti conquistati nelle ultime cinque giornate di campionato, frutto di quattro ...

Una sfida per continuare a inseguire la promozione diretta: laospita il Monza nella 35a giornata diB. Obbligatorio vincere se non si vuole perdere il treno che porta direttamente inA. Ma dove vedere la partita in tv e in streaming ? Il ...PronosticiB/ Quote e previsioni: occasione per la! (33giornata) PRONOSTICO REGGIANA PORDENONE Sfida di non facile lettura per i pronostici dellaB. Questo pomeriggio saranno ...L’ex difensore centrale di Monza (Serie C1 dal 2009 al 2011) e Salernitana (dal 1995 al 1998 con annessa promozione in A) Mirko Cudini ha espresso la sua opinione, a SalernoSport24, sul matchup tra br ...di Giuseppe Marotta Come ai tempi d’oro di "Tutto il calcio minuto per minuto", quella di oggi sarà una giornata d’altri tempi tutta da vivere con ben dieci gare in contemporanea (si gioca alle 14). L ...