Serie B | Reggiana-Pordenone | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di sabato 1 maggio 2021) Uno spareggio salvezza da brividi in questa cruciale sfida del campionato diB. La 35a giornata del toreo cadetto, infatti, mette di fronte in novanta minuti di fuoco duealla ricerca di punti pesantissimi per la permanenza in B. Ecco le ultime dacon le, ile latv. Diciottesimo e quattordicesimo posto. Ogni punto guadagnato, arrivati a questo punto della stagione, potrebbe determinare l’inferno della retrocessione oppure il paradiso della permanenza inB. Lo sanno benissimo Massimo Alvini e Maurizio Domizzi che in questa partita si giocano tantissimo. I padroni di casa dellasono sempre più in difficoltà: soltanto 3 i punti ...

... ha guidato la Jesina, per poi vincere il campionato diD 2018 - 2019 con l'Arzignano (13 ... complessivamente: 41 gare con 6 reti e un assist per poi passare allanell'estate scorsa. I ...Lasfida il Pordenone nella 35a giornata diB : la formazione emiliana ha bisogno di punti se vuole ancora sperare di giocare i playout . Ma dove vedere la partita in tv e in streaming ? ...La Reggiana non esulta da 10 turni: se non batte il Pordenone, Serie C a un passo. Alvini riabbraccia Gyamfi, Martinelli e Siligardi, ma non avrà Costa e Del Pinto ...Piccolo è bello, soprattutto quando (e se) riesci a sopravvivere nel calcio che conta in mezzo a città con numeri e tradizione. Nella storia del campionato italiano il Sassuolo è al suo ottavo torneo ...