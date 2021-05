Serie B | Empoli | promozione rimandata Il Monza doppietta di Balotelli passa sulla Salernitana | tris Cittadella al Lecce

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 1 maggio 2021) Iniziavano tutte in contemporanea alle 14.00 le gare valide per la 35a giornata diB: l’cede ad Ascoli e rimanda la festa, 2-0 per i bianconeri firmato Dionisi e Bajic. Festaproprio perchè laperde in casa col, a Frattesi pareggia il solito Cedric Gondo, ma il gol di Marioindirizza nuovamente la gara a soli 120 secondi dal suo ingresso in campo. Allo scadere arriva anche laper Super Mario, 3-1 per i brianzoli.ko al Via del Mare, ilcala ilcon D’Urso, Rosafio e Proia, non basta ai giallorossi il momentaneo pari di Coda. Ilrimane un punto sopra la, si ...