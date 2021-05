Serie B, Cosenza-Pescara: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 1 maggio 2021) Corsa salvezza in gioco al San Vito, impianto sportivo calabrese. Entrambe le società sono alla disperata ricerca di punti pesantissimi per continuare a coltivare i propri obiettivi in classifica: i padroni di casa vogliono accorciare sull’Ascoli cercando di rincorrere la permanenza diretta, mentre gli ospiti vogliono agganciare proprio i lupi rossoblù per evitare la retrocessione diretta. Gara tesissima che potrebbe indirizzare definitivamente le rispettive stagioni. Ecco le ultime da Cosenza-Pescara con le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv. Punti pesantissimi in palio per entrambe le squadre che, in questo match, dovranno cercare obbligatoriamente di portare a casa l’intera posta in palio per dare una spinta decisiva alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 maggio 2021) Corsa salvezza in gioco al San Vito, impianto sportivo calabrese. Entrambe le società sono alla disperata ricerca di punti pesantissimi per continuare a coltivare i propri obiettivi in classifica: i padroni di casa vogliono accorciare sull’Ascoli cercando di rincorrere la permanenza, mentre gli ospiti vogliono agganciare proprio i lupi rossoblù per evitare la retrocessione. Gara tesissima che potrebbe indirizzare definitivamente le rispettive stagioni. Ecco le ultime dacon le, ile latv. Punti pesantissimi in palio per entrambe le squadre che, in questo match, dovranno cercare obbligatoriamente di portare a casa l’intera posta in palio per dare una spinta decisiva alla ...

