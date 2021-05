Serie B, Brescia-Spal: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 1 maggio 2021) Ultime speranze per attaccare la zona playoff per i lombardi, mentre gli emiliani devono difendere con le unghie e con i denti la posizione che, a fine regular season, Spalancherebbe le porte del mini torneo promozione. Motivazioni davvero importanti, quindi, per entrambe le formazioni in questo pomeriggio di Serie B. Ecco le ultime da Brescia-Spal con le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv del match. Gara importante per riscrivere i destini e le voglie da playoff delle due compagini che si sfideranno in questa prima serata di Serie B al Rigamonti. I padroni di casa di Josep Clotet, dopo una partenza sprint coincisa con l’arrivo del nuovo tecnico, hanno sensibilmente rallentato il passo: nelle ultime ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 maggio 2021) Ultime speranze per attaccare la zona playoff per i lombardi, mentre gli emiliani devono difendere con le unghie e con i denti la posizione che, a fine regular season,ancherebbe le porte del mini torneo promozione. Motivazioni davvero importanti, quindi, per entrambe lein questo pomeriggio diB. Ecco le ultime dacon le, ile latv del match. Gara importante per riscrivere i destini e le voglie da playoff delle due compagini che si sfideranno in questa prima serata diB al Rigamonti. I padroni di casa di Josep Clotet, dopo una partenza sprint coincisa con l’arrivo del nuovo tecnico, hanno sensibilmente rallentato il passo: nelle ultime ...

Advertising

psb_original : Brescia, per la prossima stagione può arrivare un tecnico dalla Serie C #SerieB - infoitsport : Serie B, dove vedere Brescia Spal: diretta tv e streaming - Dalla_SerieA : LA CONFERENZA DI MISTER RASTELLI PER PRESENTARE BRESCIA-SPAL – 35^ SERIE BKT 2020-21 - - Winflix1 : Pronostic Vicenza Virtus - Brescia | 04/05/2021 Serie B - giacomodieci10 : @ildpaa @acmilan L'acquisto di Tonali è un investimento per il futuro, non è stato acquistato per fare il titolare… -