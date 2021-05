Serie B, Ascoli-Empoli: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 1 maggio 2021) Interessante gara al Cino e Lillo Del Duca dove la capolista incontrastata viene a fare visita ad una delle squadre più in forma e temibili di questo ultimo periodo in Serie B. Una partita che potrebbe far scivolare, sulla classica buccia di banana, Alessio Dionisi in favore di Andrea Sottil che sta compiendo un lavoro pazzesco in bianconero. Ecco le ultime da Ascoli-Empoli con le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv. A vedere la classifica sembrerebbe quasi impossibile, eppure i percorsi della prima in classifica e della sedicesima sono quasi identici. Ed il merito è tutto dell’Ascoli di Andrea Sottil: i marchigiani, nelle ultime cinque partite, hanno incassato la bellezza di 10 punti in virtù di tre vittorie (nell’ultimo tris di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 maggio 2021) Interessante gara al Cino e Lillo Del Duca dove la capolista incontrastata viene a fare visita ad una delle squadre più in forma e temibili di questo ultimo periodo inB. Una partita che potrebbe far scivolare, sulla classica buccia di banana, Alessio Dionisi in favore di Andrea Sottil che sta compiendo un lavoro pazzesco in bianconero. Ecco le ultime dacon le, ile latv. A vedere la classifica sembrerebbe quasi impossibile, eppure i percorsi della prima in classifica e della sedicesima sono quasi identici. Ed il merito è tutto dell’di Andrea Sottil: i marchigiani, nelle ultime cinque partite, hanno incassato la bellezza di 10 punti in virtù di tre vittorie (nell’ultimo tris di ...

