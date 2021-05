Serie B | 35a giornata | ecco cosa è successo nelle gare delle 14

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 1 maggio 2021) È ufficialmente terminata, con tutti i triplici fischi finali in giro per i campi italiani, l’importante tornata di campionato che ufficializzato il primo verdetto ed indirizzato in modo determinante altre situazioni di classifica.B, la 35ain tutte ledello ore 14. Il Cosenza si sbarazza facilmente, già nel primo tempo, di un Pescara svuotato e già rassegnato alla retrocessione inC. I lupi calabresi banchettano sulla carcassa del Delfino grazie ai morsi assestati da Tremolada (doppietta) e Carretta; gli abruzzesi sbagliano anche un calcio di rigore con Machin che si fa ipnotizzare da Falcone. Vittoria colossale per la salvezza dell’Ascoli che batte l’Empoli, prima della classe, grazie alle reti del solito Dionisi e ...