Serie A, Verona-Spezia 1-1: Saponara risponde a Salcedo, Juric aggancia la Sampdoria al 9° posto. La classifica (Di sabato 1 maggio 2021) Non vanno oltre il pari Verona e Spezia. 1-1: è questo il risultato della sfida tra Verona e Spezia, andata in scena questo pomeriggio al "Bentegodi" e valida per la 34^ giornata di Serie A. Rimane ancora a secco di vittorie la squadra di Juric, a cui basta un pari, però, per agganciare la Sampdoria al nono posto in classifica. Nonostante una partenza sprint, che ha visto gli scaligeri da subito vicini al gol con Lasagna, è solo ad inizio ripresa che il Verona trova il momentaneo vantaggio con Salcedo. La festa della compagine gialloblù, però, dura poco. Lo Spezia, all'86° trova la rete dell'1-1 con Saponara che, servito da Agudelo, spiazza il portiere ... Leggi su mediagol (Di sabato 1 maggio 2021) Non vanno oltre il pari. 1-1: è questo il risultato della sfida tra, andata in scena questo pomeriggio al "Bentegodi" e valida per la 34^ giornata diA. Rimane ancora a secco di vittorie la squadra di, a cui basta un pari, però, perre laal nonoin. Nonostante una partenza sprint, che ha visto gli scaligeri da subito vicini al gol con Lasagna, è solo ad inizio ripresa che iltrova il momentaneo vantaggio con. La festa della compagine gialloblù, però, dura poco. Lo, all'86° trova la rete dell'1-1 conche, servito da Agudelo, spiazza il portiere ...

