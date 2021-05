Serale di Amici 20, anticipazioni sabato 1 maggio: chi è a rischio eliminazione (Di sabato 1 maggio 2021) Chi è stato eliminato nella settima puntata del Serale di Amici 20? Questa è la domanda che molti di voi si stanno facendo. Vi scriviamo fin da subito che queste sono le anticipazioni della registrazione di stasera che noi vedremo sabato 1 maggio 2021, proseguendo la lettura infatti, scoprirete in anticipo cosa succederà. Indi per cui vi consigliamo di interrompere la lettura qualora non vogliate sapere cosa accadrà agli allievi del talent show. Gli ospiti della settima messa in onda del Serale di Amici di Maria De Filippi saranno Loredana Bertè e Giordana, le quali presenteranno il nuovo singolo in cui duettano “Tuttaposto”, e nuovamente Nino Frassica con uno sketch. Prima di partire a bomba con le vere e proprie anticipazioni, vi segnaliamo che al ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 1 maggio 2021) Chi è stato eliminato nella settima puntata deldi20? Questa è la domanda che molti di voi si stanno facendo. Vi scriviamo fin da subito che queste sono ledella registrazione di stasera che noi vedremo2021, proseguendo la lettura infatti, scoprirete in anticipo cosa succederà. Indi per cui vi consigliamo di interrompere la lettura qualora non vogliate sapere cosa accadrà agli allievi del talent show. Gli ospiti della settima messa in onda deldidi Maria De Filippi saranno Loredana Bertè e Giordana, le quali presenteranno il nuovo singolo in cui duettano “Tuttaposto”, e nuovamente Nino Frassica con uno sketch. Prima di partire a bomba con le vere e proprie, vi segnaliamo che al ...

