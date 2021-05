Senna - 27 anni senza Ayrton - FOTO GALLERY (Di sabato 1 maggio 2021) Imola, primo maggio 1994. Luogo e data di una delle tragedie sportive che ci hanno privato di uno dei più grandi forse, il più grande - personaggi del motorsport: Ayrton Senna. Sono passati esattamente 27 anni da quel giorno, eppure il ricordo del pilota brasiliano è ancora vivo ed emoziona allo stesso modo. Rivedere le sue interviste, le sue gare, risentire le sue parole ancora oggi fa sentire un brivido. Ieri come oggi. Senna è stato un personaggio complesso. Proprio per questo, forse, è tanto amato ed è così vicino a ognuno di noi. Ayrton aveva un rapporto particolare con la religione e un'integrità morale solida. Sentiva la responsabilità di sostenere chi era stato meno fortunato di lui e il suo modo per farlo era cercare la perfezione in quello che sapeva fare meglio: correre. Quando vestiva i ... Leggi su quattroruote (Di sabato 1 maggio 2021) Imola, primo maggio 1994. Luogo e data di una delle tragedie sportive che ci hanno privato di uno dei più grandi forse, il più grande - personaggi del motorsport:. Sono passati esattamente 27da quel giorno, eppure il ricordo del pilota brasiliano è ancora vivo ed emoziona allo stesso modo. Rivedere le sue interviste, le sue gare, risentire le sue parole ancora oggi fa sentire un brivido. Ieri come oggi.è stato un personaggio complesso. Proprio per questo, forse, è tanto amato ed è così vicino a ognuno di noi.aveva un rapporto particolare con la religione e un'integrità morale solida. Sentiva la responsabilità di sostenere chi era stato meno fortunato di lui e il suo modo per farlo era cercare la perfezione in quello che sapeva fare meglio: correre. Quando vestiva i ...

