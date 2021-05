Semplici: “Con il Napoli gara durissima. Joao Pedro diffidato? Valuteremo se schierarlo” (Di sabato 1 maggio 2021) Il tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Napoli. Queste le sue parole: “Siamo abituati a vivere partita dopo partita, il Napoli è una squadra che come l’Atalanta sta giocando un calcio davvero importante, sarà una gara difficilissima. Sarà importante per noi affrontarla con grande rispetto e con la consapevolezza di mettere in campo le nostre qualità tecniche, indipendentemente dal nome dell’avversario”. Gestione diffidati: Joao Pedro potrebbe riposare in vista di Benevento?“Non ho ancora deciso, ma è una possibilità. A prescindere da chi giocherà, sono certo che darà il massimo”. In vista delle due gare salvezza contro Benevento e Fiorentina è possibile far riposare qualcuno? C’è qualcosa che fa paura ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 1 maggio 2021) Il tecnico del Cagliari, Leonardo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dellacon il. Queste le sue parole: “Siamo abituati a vivere partita dopo partita, ilè una squadra che come l’Atalanta sta giocando un calcio davvero importante, sarà unadifficilissima. Sarà importante per noi affrontarla con grande rispetto e con la consapevolezza di mettere in campo le nostre qualità tecniche, indipendentemente dal nome dell’avversario”. Gestione diffidati:potrebbe riposare in vista di Benevento?“Non ho ancora deciso, ma è una possibilità. A prescindere da chi giocherà, sono certo che darà il massimo”. In vista delle due gare salvezza contro Benevento e Fiorentina è possibile far riposare qualcuno? C’è qualcosa che fa paura ...

