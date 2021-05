'Se non guardi la tv il Covid non esiste più': i due negazionisti che hanno incendiato un centro vaccinale (Di sabato 1 maggio 2021) A un mese dall'atto terroristico avvenuto a Brescia i carabinieri del Ros hanno fermato due persone. Il loro obiettivo? Sabotare la campagna di immunizzazione e intimidire i ... Leggi su today (Di sabato 1 maggio 2021) A un mese dall'atto terroristico avvenuto a Brescia i carabinieri del Rosfermato due persone. Il loro obiettivo? Sabotare la campagna di immunizzazione e intimidire i ...

