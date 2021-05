"Sconvolto leggendo questo articolo". Renzi al Tg2Post cita Libero e Facci: badilata alla sinistra (Di sabato 1 maggio 2021) Matteo Renzi è stato ospite al Tg2Post, dove ha commentato un articolo di Filippo Facci pubblicato su Libero e riguardante la celebre scena dell'Hotel Raphael e delle monetine contro Bettino Craxi. “Io sono rimasto Sconvolto leggendo questo articolo - ha dichiarato il leader di Italia Viva - il vostro collega ha riportato la tesi di un professore universitario che quel giorno era in piazza. Secondo lui bisognava avere il coraggio di andare fino in fondo, di ammazzare Craxi. Lunedì presenterò un'interrogazione parlamentare alla ministra dell'Università per capire che provvedimenti intende prendere se davvero questo professore ha detto tali frasi”. Di seguito l'articolo di Filippo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Matteoè stato ospite al, dove ha commentato undi Filippopubblicato sue riguardante la celebre scena dell'Hotel Raphael e delle monetine contro Bettino Craxi. “Io sono rimasto- ha dichiarato il leader di Italia Viva - il vostro collega ha riportato la tesi di un professore universitario che quel giorno era in piazza. Secondo lui bisognava avere il coraggio di andare fino in fondo, di ammazzare Craxi. Lunedì presenterò un'interrogazione parlamentareministra dell'Università per capire che provvedimenti intende prendere se davveroprofessore ha detto tali frasi”. Di seguito l'di Filippo ...

