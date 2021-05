Scherma, doppia medaglia d’oro per Rossana Pasquino (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – doppia medaglia d’oro per Rossana Pasquino. La campionessa beneventana, che si allena con la famiglia dell’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno”, ha conquistato il primo posto sia nella gara di sciabola che in quella di spada nella Prova Nazionale Paralimpica svoltasi ieri e oggi a Napoli. Un risultato straordinario per l’atleta sannita che sotto la guida del Maestro Dino Meglio ha dimostrato ancora una volta di essere la schermitrice paralimpica italiana più in forma del momento. Questi nuovi successi fanno ben sperare in vista delle prossime prove di Coppa del Mondo che saranno decisive per Rossana che sente profumo di qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2021. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –per. La campionessa beneventana, che si allena con la famiglia dell’Accademia Olimpica Beneventana di“Maestro Antonio Furno”, ha conquistato il primo posto sia nella gara di sciabola che in quella di spada nella Prova Nazionale Paralimpica svoltasi ieri e oggi a Napoli. Un risultato straordinario per l’atleta sannita che sotto la guida del Maestro Dino Meglio ha dimostrato ancora una volta di essere la schermitrice paralimpica italiana più in forma del momento. Questi nuovi successi fanno ben sperare in vista delle prossime prove di Coppa del Mondo che saranno decisive perche sente profumo di qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2021. L'articolo proviene da ...

