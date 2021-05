Sbarchi a raffica! Migranti, a Lampedusa è di nuovo emergenza (Di sabato 1 maggio 2021) “Quasi 700 Migranti sbarcati a Lampedusa nelle ultime ore”, riferisce Adnkronos. Sono complessivamente 532 le persone arrivate sull’isola. La prima imbarcazione con a bordo 56 persone, è approdata intorno a mezzanotte (27 erano donne e 4 minori). (Continua dopo la foto) Poco dopo gli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza hanno intercettato un’imbarcazione con 85 Migranti. Intorno alle 3.30 un terzo approdo, che ha portato sull’isola 185 persone, tra cui due donne e tre bambini. A distanza di un’ora, altri 112 Migranti, tutti uomini, hanno raggiunto la più grande delle Pelagie. L’ultimo sbarco in ordine di tempo ha portato sull’isola 94 Migranti, tra loro anche due donne e una bimba. Tutti, dopo un primo triage sanitario, sono stati condotti nell’hotspot di contrada ... Leggi su ilparagone (Di sabato 1 maggio 2021) “Quasi 700sbarcati anelle ultime ore”, riferisce Adnkronos. Sono complessivamente 532 le persone arrivate sull’isola. La prima imbarcazione con a bordo 56 persone, è approdata intorno a mezzanotte (27 erano donne e 4 minori). (Continua dopo la foto) Poco dopo gli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza hanno intercettato un’imbarcazione con 85. Intorno alle 3.30 un terzo approdo, che ha portato sull’isola 185 persone, tra cui due donne e tre bambini. A distanza di un’ora, altri 112, tutti uomini, hanno raggiunto la più grande delle Pelagie. L’ultimo sbarco in ordine di tempo ha portato sull’isola 94, tra loro anche due donne e una bimba. Tutti, dopo un primo triage sanitario, sono stati condotti nell’hotspot di contrada ...

