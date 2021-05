Sardegna arancione | Val D’Aosta Rossa | novità monitoraggio covid

Leggi su leggioggi

(Di sabato 1 maggio 2021) Laesce dal rosso e va in, Mentre diventala Val’Aosta. Queste lesule colori del 30 aprile, a seguito del quale il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato nuove ordinanze, in vigore dal 3 maggio. Si sa che i dati dei contagie l’indice Rt sono in lieve discesa, soprattutto nelle fasce gialle. Questo ha portato il cambio colore per la. Mentre la Puglia, che inizialmente si pensava potesse passare al giallo, è stata lasciata invece in fascia. E le restanti regioni sarebbero quindi confermate in giallo. Ricordiamo che in fascia gialla le nuove regole vedono ristoranti e bar aperti a pranzo e cena con tavoli all’aperto; ingresso consentito in cinema, ...