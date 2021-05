Saponara regala l' 1 - 1 flash allo Spezia Il Verona brilla | ma rimane fermo al decimo posto

infoitsport : Gol annullati, pali subiti ma alla fine Saponara regala un punto allo Spezia, che raggiunge la Fiorentina. Guarda l… - sportal_it : Saponara regala un punto d'oro allo Spezia - forzaroma : #SerieA, #Saponara sul finale regala un punto allo #Spezia: 1-1 col #Verona #ASRoma - Fiorentinanews : Gol annullati, pali subiti ma alla fine #Saponara regala un punto allo #Spezia, che raggiunge la #Fiorentina. Guard… -

ad_dyn Il colpo di scena avviene all'83', quando Italiano getta nella mischiae dopo neanche tre minuti l'ex fantasista della Fiorentina fredda Silvestri con un bel tiro dopo un assist di ...Lo Spezia continua a sbandare e al 50' Chabot , con un brutto errore in disimpegno,una ... All'86' è un altro volto nuovo del match a siglare il pareggio: si tratta di, che riceve in ...I liguri strappano un punto prezioso in ottica salvezza, mentre la squadra di Juric esprime un buon calcio ma ormai sembra non riuscire più a portare a casa il risultato.Apre il numero 9 di casa, chiude la zampata dell'ex Fiorentina: ne viene fuori un punto utile a entrambe le compagini ...